شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يوقع عقد مشروع لإعادة هيكلته الممول بمنحة 555 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بالتوقيع على عقد تنفيذ إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعى في إطار مشروع اعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الإفريقي للتنمية بمرحلته الأولى مع المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة برايم للأعمال الاستشارية .

وأكد «فاروق» أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك نحو الاستعانة بخدمات إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة لتقوم بدراسة تشخيصية للبنك من خلال إجراء تقييم استراتيجي ومن ثم إعداد خطة التطوير الاستراتيجية وخطة عمل إعادة الهيكلة والتطوير.

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وأضاف «فاروق» أنه تم التعاقد مع شركة برايم للأعمال الإستشارية من بين الشركات والمكاتب المتخصصة في هذا المجال والتي تقدمت بعروض فنية ومالية طبقاً لإجراءات بنك التنمية الأفريقي، حيث قامت اللجان الفنية التي شُكلت لإجراء التقييم الفني والمالي ومن ثم الترسية باختيار شركة برايم للاعمال الاستشارية للتعاقد معها .

وأوضح فاروق أن البنك حصل على منحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 555،200 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تطوير آليات العمل ودعم أنظمة الرقابة، والتقييم، والمتابعة بهدف توفير أفضل الحلول «المنتجات المالية وغير المالية»، بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على ذلك، المساعدة في تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مصر.

وأشار ان الخطة الاستراتيجية تستهدف إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للبنك، منها استحداث قطاعي المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفي ودعم الخدمات المالية التي يقدمها البنك وتطوير الأداء المؤسسي المستقبلي للبنك، هذا بجانب توفير منتجات تجزئة والتوسع في نشاط تمويل المشروعات متناهة الصغر من خلال تقديم حزمة متكاملة من منتجات وصيغ التمويل متناهي الصغر طبقا لأفضل الممارسات في هذا المجال، والتي تناسب وتلبي احتياجات العملاء من خلال تجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والجديدة .