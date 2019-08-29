شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الخميس، برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب خلال البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله أن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة، متمنيا لشعب البحرين المزيد من التقدم والنماء.