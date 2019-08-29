شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الخميس، برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب خلال البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لملك البحرين بهذه المناسبة الجليلة، سائلا الله أن يعيدها عليه بدوام الصحة والسعادة، متمنيا لشعب البحرين المزيد من التقدم والنماء.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ عاهل البحرين بمناسبة العام الهجري الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.