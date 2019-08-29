شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن أعمال وإنجازات «سكن كريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الخميس، تقريراً عن أعمال وإنجازات برنامج «سكن كريم» حتى يوليو 2019.

أكد التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف لـ3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى محافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج، و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا، بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه، ووفقاُ للتقرير فقد تم تأهيل 2295 منزلا في 107 قرى بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، أيضاً تم التنفيذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بجنوب ووسط وشمال الصعيد بعد إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس بواسطة مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز والوحدات المحلية المعنية.

وقالت «والي»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن إجمالي عدد الأسر التي تم - أو جارٍ- تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الأصلية المستهدفة بلغ حتى الآن أكثر من 70 ألف أسرة، مؤكدة أن نسبة الإنجازات المتحققة بلغت بالمحافظات المستهدفة بمقارنة المستهدف بالخطة المبدئية حتى يوليو 2019 ما يلي: تأهيل المنازل والأسقف 128%، وصلات مياه الشرب 135%، وصلات الصرف الصحي 85 %، إجمالي التدخلات 91 %، عدد الأسر المستفيدة حوالي 100%، وعدد القرى المستفيدة بلغ أكثر من 200 قرية.

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من ناحية أخرى، أوضح المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، أن إجمالي التدخلات 69687 تدخلا بإجمالي تمويل 417 مليون جنيه تشمل تسقيف وتأهيل 6192 منزلا بتمويل حوالي 160 مليون جنيه وتوصيل 6437 وصلة مياه بتمويل حوالي 15 مليون جنيه وتنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي بتمويل 242 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من تأهيل 880 منزلا بتمويل 35 مليون جنيه في 31 قرية في 19 مركزاً بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة بالم هيلز وجمعية الأورمان مناصفة بين الشركة والجمعية، كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية وإسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتابع هاشم أن إجمالي التدخلات 70689 مشروعاً تشمل تأهيل وتسقيف 7194 منزلا وتوصيل 6437 وصلة مياه شرب وتنفيذ 57058 وصلة منزلية للصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم بدأت في بداية عام 2018 وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج تكافل وكرامة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية في 17 مركزا بالمحافظات الخمس وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بالصعيد، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ بعض مكونات البرنامج بتمويل 80% من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% من الجمعيات الأهلية الشريكة.

الجدير بالذكر أن مبادرة «سكن كريم» كان لها أثر على الأسر المستفيدة، حيث تم تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة وإتاحة أكثر من 1.5 مليون يومية عمل وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.