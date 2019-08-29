شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: الجمعة نهاية الجسر الجوي لعودة حجاج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تفويج عودة حجيج الجمعيات الأهلية والتيسيرات المقدمة للحجيج مع اقتراب انتهاء عمل الجسر الجوي لعودة حجيج التضامن الاجتماعي بعودة أخر أفواج حج الجمعيات غدا الجمعة.

وصرح أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، بأن نهاية رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون غدا الجمعة ٣٠ أغسطس، وذلك بعودة آخر الأفواج من المدينة المنورة والتي ستحمل ٣٦٠ حاجا من كفر الشيخ، ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن وعددهم ١٢ ألف حاج.

وأضاف «عبدالموجود»، إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم الخميس ٢٩ من أغسطس الجاري عودة ٤٦٨ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة.

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وأشار إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودي وتيسير كامل للإجراءات.

وعلى الجانب الآخر، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرحت سعدية محمود حسن رمضان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم استقبال ضيوف الرحمن من مطار القاهرة، حيث تم تسيير ٣ حافلات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن من المطار إلى العريش، وتم من خلال مشرفي الحج بالمديرية الانتهاء من الإجراءات الخاصة ومساعدة الحجيج وتم تقديم مشروبات ووجبة جافة.

وأضافت «محمود» أن عدد حجيج شمال سيناء من الجمعيات الأهلية ١٢٥ حاج و٣ مشرفين.

وشهد مطار الغردقة الدولي استقبالا بعودة حجاج الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر حيث كان في استقبالهم ياسر بخيت وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعبدالعال زين العابدين مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، حيث صرح بخيت بأنه تم استقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية وعددهم 94 حاج قادمين من مطار المدينة المنورة، حيث تم إنهاء الإجراءات ومساعدة الحجيج، وتم توزيع المياه والمثلجات.

وفي محافظة الأقصر تم وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر برئاسة محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والذي صرح بأن عدد حجاج الأقصر لهذا الموسم ١٤٤ حاجا بالمشرفين، وجميعهم أدوا الفريضة وقد تم تقديم أوجة الخدمات والرعاية المختلفة لهؤلاء الحجاج من خلال المؤسسه القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة.