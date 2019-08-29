شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «اغتيال مدير أمن الإسكندرية» إلى 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الخميس، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات.

واستكملت المحكمة فض الأحراز والتي ضمت أسطوانة مدمجة بداخلها 75 صورة يبدو أنها من موقع انفجار، وصورة لشخص مسجى على ظهره غير مرتدى ملابسه وتبدو على وجهه آثار تفحم كامل، كما ضمت مقطعا يجمع كافة مقاطع اعترافات المتهم معتز مصطفى بعد اصطحابه لمكان الحادث.

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وعرض مقطع فيديو لاعترافات المتهم معتز مصطفى حسن، ويعترف فيه عن وقائع العمليات الإرهابية، وقال إنه توجه إلى شارع المسرح الروماني وقال له إنه سار عكس الاتجاه بشارع سوريا وقام بترك السيارة على يسار الطريق.

واستكمل المتهم في اعترافه خلال مقطع الفيديو أنه اختار هذا المكان لهدوئه وعدم وجود محال تجارية، وأن العبوة المتفجرة كانت داخل حقيبة السيارة على هيئة سخان، وقام بتشغيل مستقبل التفجير على الكنبة الخلفية للسيارة، وتركها وانصرف.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبدالمجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل مديرأمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدا لهذا الغرض سيارة وضعا بها عبوة مفرقعة. وتوجها لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له قام بتفجير العبوة المفرقعة عن بعد، قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.