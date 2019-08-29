أخبار مصر | بحضور المحافظ.. لقاء يجمع وزيرة الصحة وسيدات بـ الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور المحافظ.. لقاء يجمع وزيرة الصحة وسيدات بـ الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، اجتماعًا بديوان عام محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم، وذلك بعد جولة تفقدية بمستشفى الإسماعيلية العام، للوقوف على أعمال تشغيل وتطوير عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية، ورئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت زايد خلال الاجتماع أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل، في الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وناقشت مع المحافظ وقيادات الوزارة أعمال التطوير والإنشاءات ومراجعة تصاميم الوحدات ومراكز الحضانات والرعاية المركزة والنساء والأطفال ومراكز تدريب الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
كما اجتمعت زايد داخل مبنى المحافظة بعدد من رموز سيدات الإسماعيلية صاحبات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني
لتعريفهن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وبدء تطبيقها في محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى.
وأوضحت زايد للسيدات أن المنظومة الجديدة ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث أنها تنطلق بالتوازي مع عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" مثل حملة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.
ومن جانبه أشاد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ووعد بتوفير كل الدعم لإنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وقدمت زايد الشكر لمحافظ الإسماعيلية على تلك الفرصة التي جمعتها بسيدات المحافظة التي تتميز بتاريخ مشرف دائمًا ووصفتهن بأنهن قادرات على تربية جيل قادر وواعي في ظل منظومة صحية شاملة.
وخلال اللقاء قدم أحد صحفيين محافظة الإسماعيلية الشكر للدكتورة هالة زايد على مجهود البعثة الطبية المصرية في الحج والتي قدمت خدماتها الطبية على أعلى مستوى، حيث أشاد بجهود أطباء البعثة الذين كانوا يقدمون الخدمة لغير المصريين أيضًا، وذلك بعد شهد علاج ٣ حالات يحملون الجنسية الباكستانية.
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، إلى محافظة الإسماعيلية، لتفقد عدد من المنشآت الطبية، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وكان أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ جولتها بتفقد مستشفى الإسماعيلية العام، كما ستتفقد أيضاً مستشفى التأمين الصحي بالإسماعيلية، إضافةً إلى مستشفى أبوخليفة لحوادث الطرق، للوقوف على أعمال التطوير والتشغيل ومدى جاهزيتها تمهيداً لتطبيق المنظومة.
وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة ستتوجه بعد ذلك إلى محافظة بورسعيد لتبدأ جولتها التفقدية في المحافظة بمستشفى الحياة بورفؤاد، ثم تتبعه بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على أعمال التشغيل ومعدلات تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، تمهيداً للتدشين الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي انطلق التشغيل التجريبي له بالمحافظة في الأول من يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تدخل ضمن المحافظات الأولى التي ستطبق بها المنظومة، والتي تشمل أيضاً السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مستشفى الإسماعيلية العام، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجهت بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذي يحقق تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الطبي بالمستشفى.
وأضافت زايد، أن تكلفة أعمال تطوير المستشفى تقدر بـ٣٦٢ مليون جنيه، وأن الوزيرة وجهت بسرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها قبل ٣٠ سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل ١٣ غرفة عمليات بدلاً من ٦ غرف، و٣٨٢ سريراً بدلاً من ٣١٤ قبل التطوير، إضافةً إلى ٣٣ عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.
ولفتت الوزيرة، إلى أن قسم الاستقبال بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على ٤ أسرة تراياج، ١٨ سرير ملاحظة، ٨ أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى ٦ معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على ٦٤ سرير عناية مركزة، و٣٢ حضانة، و٨٥ ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.
وأشار زايد، إلى أن محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتي يتم تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ستستكمل جولتها التي ستتفقد خلالها عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، إضافةً إلى عقد اجتماعات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظ