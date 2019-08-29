أخبار مصر | بحضور المحافظ.. لقاء يجمع وزيرة الصحة وسيدات بـ الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور المحافظ.. لقاء يجمع وزيرة الصحة وسيدات بـ الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، اجتماعًا بديوان عام محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم، وذلك بعد جولة تفقدية بمستشفى الإسماعيلية العام، للوقوف على أعمال تشغيل وتطوير عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية، ورئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت زايد خلال الاجتماع أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل، في الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وناقشت مع المحافظ وقيادات الوزارة أعمال التطوير والإنشاءات ومراجعة تصاميم الوحدات ومراكز الحضانات والرعاية المركزة والنساء والأطفال ومراكز تدريب الفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما اجتمعت زايد داخل مبنى المحافظة بعدد من رموز سيدات الإسماعيلية صاحبات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني

لتعريفهن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وبدء تطبيقها في محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى.

وأوضحت زايد للسيدات أن المنظومة الجديدة ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية في مصر، حيث أنها تنطلق بالتوازي مع عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" مثل حملة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.

ومن جانبه أشاد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ووعد بتوفير كل الدعم لإنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقدمت زايد الشكر لمحافظ الإسماعيلية على تلك الفرصة التي جمعتها بسيدات المحافظة التي تتميز بتاريخ مشرف دائمًا ووصفتهن بأنهن قادرات على تربية جيل قادر وواعي في ظل منظومة صحية شاملة.

وخلال اللقاء قدم أحد صحفيين محافظة الإسماعيلية الشكر للدكتورة هالة زايد على مجهود البعثة الطبية المصرية في الحج والتي قدمت خدماتها الطبية على أعلى مستوى، حيث أشاد بجهود أطباء البعثة الذين كانوا يقدمون الخدمة لغير المصريين أيضًا، وذلك بعد شهد علاج ٣ حالات يحملون الجنسية الباكستانية.