أخبار مصر | مدبولي يستعرض مخططات تطوير الأراضي بمحيط ترعة المحمودية والمنتزه بالإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة عدد من الملفات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

فى بداية الاجتماع، تابع رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذى عقد مؤخراً، تتعلق بتغيير استخدامات عدد من أراضى الدولة غير المستغلة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، وفى هذا الصدد قدم وزير الإسكان عرضاً حول مقترحات ومخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية بالإسكندرية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال العرض الذى قدمه، إلى أن مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية تأتى فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارات الإسكان وقطاع الأعمال والأوقاف، لتعظيم الاستفادة من تلك الاراضى، وذلك عبر الدخول فى شراكات لتنميتها، كما أن هذا المشروع يهدف إلى صياغة برامج ومشروعات تنموية، تدعم مخططات جودة الحياة بالبيئة العمرانية فى مدينة الإسكندرية، من خلال العمل على رفع قيمة الأرض عن طريق اقتراح استخدامات استثمارية متميزة لها، وكذا دعم البيئة العمرانية بالأنشطة والخدمات للمساهمة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة لضمان استمرارية تمويل البرامج والمشروعات المقترحة.

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وأوضح وزير الإسكان أن المناطق المحيطة لمحور المحمودية، تتضمن أرض مصنع شركة السيوف للغزل والنسيج، التى تقع على مساحة نحو 36 فدان تقريباً، ومقترح لها عدة أفكار لتنميتها منها إقامة منطقة مال وأعمال تربط محور المحمودية الجديد وصولاً لخلق بيئة عمل مميزة ورفع القيمة العمرانية بالمنطقة، أو إقامة مناطق سكنية وتجارية ورياضية متكاملة، تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية، مشيرا إلى أن المناطق المحيطة لمحور المحمودية تتضمن أيضاً أرض الشركة الأهلية للغزل والنسيج، والتى تبلغ مساحتها نحو 15.5 فدان تقريباً، ومقترح استغلالها فى إقامة منطقة سكنية ومناطق خدمات يتخللها عدد من مناطق الخدمات ومسارات المشاة بما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات فى هذه المنطقة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن مشروع تطوير الاراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية، يتضمن أيضا الاراضى التابعة لوزارة الأوقاف (ارض وقف الخديوى إسماعيل بمساحة 19 فدانا، وأرض الوقف الخيرى المشترك باجمالى مساحة 55.7 فدانا، وأرض مزرعة الدواجن بمساحة 22.2 فدان، و أرض هيئة الأوقاف بالمنتزه بمساحة 3.1 فدان)، موضحاً أن هناك عددا من المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات استثمارية تنموية (سكنية – تجارية – صحية – ترفيهية)، وذلك فى إطار تطوير النطاق العمرانى المباشر بشكل مستدام.

من ناحية أخرى، استعرضت وزيرة السياحة، خلال الاجتماع، المخطط الذى تم إعداده من أحد المكاتب الاستشارية العالمية بهدف تطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، بما يسهم فى تحويل هذه المنطقة التاريخية المتميزة لمقصد سياحى عالمى، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وفى ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، وخاصة الاراضى، مشيراً إلى أهمية دراسة المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات على تلك الاراضى، لسرعة طرحها وتنفيذها، تعظيماً للعائد من استثمارها.