أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع "نيوتن" السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع "نيوتن" السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية، بهدف تأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالخارج، وذلك بديوان عام الوزارة.

يهدف توقيع إتفاقية التعاون إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وكذا توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة وذلك في مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة، وكذا التعاون المشترك في مختلف الأعمال اللوجستية والدعم الفني والصيانة والتدريب.

ويعكس توقيع هذه الإتفاقية اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات السعودية ومنها "نيوتن"، حيث قد سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بيـــن الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نيوتن" السعودية فى شهر يوليو الماضى، بهدف نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في مجال توريد منتجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقطع الغيار إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج القائمة بالشركات التابعة للوزارة في إنتاج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذا إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

ومن جانبه، أعرب عبدالله منصور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "نيوتن" السعودية عن سعادته لإتمام هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، كما تعكس هذه الإتفاقية اهتمام الجانب السعودى بالمساهمة فى الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.