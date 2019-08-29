أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لاحتفال متحف الفن الإسلامي برأس السنه الهجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لاحتفال متحف الفن الإسلامي برأس السنه الهجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق السبت ٧ سبتمبر احتفالية بمناسبه رأس السنة الهجرية ١٤٤١، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

ومن ناحيتها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك القسم التعليمي بتنظيم ورشتين للاطفال من سن ٥ إلى ١٠ سنوات لتعليمهم و تعريفهم بالمجموعة الشمسية، وورشه اخرى لعمل الاسطرلاب للاطفال من سن ١٠ إلى ١٤ سنة، بداية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وفي ذات السياق قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن الاحتفالية تتضمن تقديم مسرحية للأطفال من خلال عروض الأراجوز حىل قصة الهجرة النبوية الشريفة، يليها فقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالألوان علي وجه الأطفال المشاركين بالورش.

ويلي ذلك افتتاح معرض مؤقت بعنوان "في فُلك يسبحون" لعرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ثم افتتاح معرض لنادي علوم الأطفال بعنوان "أبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات الأطفال، وسوف يتم اختتام الاحتفالية بحفل فني لفرقه فرانكو كايرو.

وأشار عثمان أنه على هامش الاحتفالية سيتم تنظيم منتدى علمي بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد يتخلله مجموعة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية وورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل الاسطرلاب واستخداماته المتعددة.