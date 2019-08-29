أخبار مصر | اليوم.. قانون التصالح في البناء على طاولة "المهندسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قانون التصالح في البناء على طاولة "المهندسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للمهندسين إجتماع هام لمناقشة قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17لسنة 2019، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين، يوم الاثنين المقبل، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات عن القانون، والدكتور مهندس احمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء.

وأكد المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، والمقرر الإعلامي للنقابة، أنه تم دعوة المهندسين الاستشاريين المختصين بالعمل على قانون التصالح لمنافشة لجنة الرد على الاستفسارات، وذلك للاستفسار عن كل مايدور حول القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن لجنة الاستفسارات تم تشكيلها بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا للماده رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وهى برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، لأفتا أن الاجتماع سيعقد بحضور اللجنة الرئيسية المشكلة من مجلس نقابة المهندسين بخصوص القانون وبحضور أعضاء هيئة المكتب.