أخبار مصر | غدا.. نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام أعمال تفويج عودة حجيج الجمعيات الأهلية والتيسيرات المقدمة للحجيج مع اقتراب انتهاء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج التضامن الاجتماعي بعودة آخر أفواج حج الجمعيات، غدا الجمعة.

حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أن نهاية رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون غدا الجمعة ٣٠ أغسطس، وذلك بعودة آخر الأفواج من المدينة المنورة والتى ستحمل ٣٦٠ حاجا من كفر الشيخ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن وعددهم ١٢ ألف حاج.

وأضاف عبد الموجود إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم الخميس ٢٩ من أغسطس الجارى عودة ٤٦٨ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة.

وأشار عبد الموجود إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى وتيسير كامل للإجراءات.

وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرحت سعدية محمود حسن رمضان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء انه تم استقبال ضيوف الرحمن من مطار القاهرة حيث تم تسيير ٣ حافلات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن من المطار إلى العريش وتم من خلال مشرفى الحج بالمديرية الإنتهاء من الاجراءات الخاصة ومساعدة الحجيج وتم تقديم مشروبات ووجبة جافة.

وأضافت محمود أن عدد حجيج شمال سيناء من الجمعيات الاهلية ١٢٥ حاج و٣ مشرفين،

هذا وكان فى استقبال ضيوف الرحمن وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ومدير إدارة التنمية البشرية بالمديرية وقدمت محمود التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.

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بينما شهد مطار الغردقة الدولى استقبالا بعودة حجاج الجمعيات الاهليه بالبحر الأحمر، حيث كان فى استقبالهم ياسر بخيت وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعبد العال زين العابدين مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، حيث صر ح بخيت بأنه تم استقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية وعددهم 94 حاج قادمين من مطار المدينة المنورة، حيث تم إنهاء الإجراءات ومساعدة الحجيج وتم توزيع المياه والمثلجات، وقدم بخيت التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا جميعهم بالخدمة الممتازة سواء من التنظيم أو من المشرفين وكان الحجاج جميعهم بصحة جيدة.

وفى محافظة الأقصر تم وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر برئاسة محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والذي صرح بأن عدد حجاج الأقصر لهذا الموسم ١٤٤ حاجا بالمشرفين وجميعهم أدوا الفريضة وقد تم تقديم أوجه الخدمات والرعاية المختلفة لهؤلاء الحجاج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة.