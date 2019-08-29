أخبار مصر | غدا.. نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نهاية الجسر الجوى لعودة حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام أعمال تفويج عودة حجيج الجمعيات الأهلية والتيسيرات المقدمة للحجيج مع اقتراب انتهاء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج التضامن الاجتماعي بعودة آخر أفواج حج الجمعيات، غدا الجمعة.
حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي أن نهاية رحلات عودة حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن ستكون غدا الجمعة ٣٠ أغسطس، وذلك بعودة آخر الأفواج من المدينة المنورة والتى ستحمل ٣٦٠ حاجا من كفر الشيخ ليكتمل بذلك عودة جميع حجيج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن وعددهم ١٢ ألف حاج.
وأضاف عبد الموجود إلى أنه من المقرر أن يشهد اليوم الخميس ٢٩ من أغسطس الجارى عودة ٤٦٨ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الغربية والمنيا من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة.
وأشار عبد الموجود إلى أن رحلات التفويج بالعودة لأرض الوطن كانت تتم بانتظام ووسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى وتيسير كامل للإجراءات.
وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرحت سعدية محمود حسن رمضان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء انه تم استقبال ضيوف الرحمن من مطار القاهرة حيث تم تسيير ٣ حافلات مكيفة لنقل ضيوف الرحمن من المطار إلى العريش وتم من خلال مشرفى الحج بالمديرية الإنتهاء من الاجراءات الخاصة ومساعدة الحجيج وتم تقديم مشروبات ووجبة جافة.
وأضافت محمود أن عدد حجيج شمال سيناء من الجمعيات الاهلية ١٢٥ حاج و٣ مشرفين،
هذا وكان فى استقبال ضيوف الرحمن وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ومدير إدارة التنمية البشرية بالمديرية وقدمت محمود التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا بالجهد المبذول من جانب الوزارة.
بينما شهد مطار الغردقة الدولى استقبالا بعودة حجاج الجمعيات الاهليه بالبحر الأحمر، حيث كان فى استقبالهم ياسر بخيت وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعبد العال زين العابدين مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، حيث صر ح بخيت بأنه تم استقبال ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية وعددهم 94 حاج قادمين من مطار المدينة المنورة، حيث تم إنهاء الإجراءات ومساعدة الحجيج وتم توزيع المياه والمثلجات، وقدم بخيت التهنئة لضيوف الرحمن الذين أشادوا جميعهم بالخدمة الممتازة سواء من التنظيم أو من المشرفين وكان الحجاج جميعهم بصحة جيدة.
وفى محافظة الأقصر تم وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر برئاسة محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والذي صرح بأن عدد حجاج الأقصر لهذا الموسم ١٤٤ حاجا بالمشرفين وجميعهم أدوا الفريضة وقد تم تقديم أوجه الخدمات والرعاية المختلفة لهؤلاء الحجاج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالوزارة.
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وأكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية، أن مشروع المسن أحد الأفكار التى تنتها اللجنة العليا لكبار السن، والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، وإنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة في هذا المجال.
ثقامت الوزارة وفقاً لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب ١٥٠ شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الاولى من رفقاء المسنين ووأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.
هذا وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لإجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية بإختيار وأعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.
وأضافت الألفي أن إهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.
جدير بالذكر إن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظرياً وعملياً في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية، كما حصلوا على تدريب ايضاً في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والامراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والإجتماعية للمسن.