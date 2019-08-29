مصر | تجديد حبس "حازم عبدالعظيم" لمدة 45 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس "حازم عبدالعظيم" لمدة 45 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تجديد حبس حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إلى عبدالعظيم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، فضلا عن نشر أخبار كاذبة.

يذكر أنه تم القبض على عبد العظيم في مايو 2018 تنفيذا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.