مصر | "دهسه بسيارة نقل".. النيابة تستمع لأقوال السائق المتسبب في وفاة عامل بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دهسه بسيارة نقل".. النيابة تستمع لأقوال السائق المتسبب في وفاة عامل بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، باستدعاء السائق الذي دهس عاملًا ويدعى "بسام.ع" بمصنع للطوب بالعياط، بسيارته النقل أثناء عمله، للاستماع لأقواله، فيما أمرت النيابة التصريح بدفن جثته، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى مركز شرطة العياط، بلاغًا يفيد بمصرع شاب أثناء عمله بمصنع لإنتاج الطوب، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، ومعاونه الرائد إمام شعلان، أن الضحية يدعى "بسام. ع"، أثناء عمله، دهسته سيارة نقل محملة بالطوب، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



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