مصر | داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 4 أطنان مقرمشات فاسدة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 4 أطنان مقرمشات فاسدة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنع مقرمشات غير مرخص، بمركز أبو النمرس، وضبط داخله ما يقرب من 4 أطنان مقرمشات غير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام "محمود. ا. خ"، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات " السناكس" بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، لقيامة باستخدام مكسبات طعم ومستلزات إنتاج مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ووضع علامات تجارية بدون وجه حق وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تم استهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتشي الأغذية وتبين عدم تواجد المتحرى عنه وأمكن ضبط "علاء. خ. ا"، 24 سنة، المدير المسؤال عن المصنع، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 10 شيكارة معبأه " ذرة مجروشة " زنة الواحدة 50 كجم، 50 كيس بلاستيك كبير معبأء سناكس زنة الواحدة 5 كجم، 600 كرتونة معبأه سناكس زنة الواحدة 15 كجم بطعم الطماطم والشطة والليمون، 14 رول بلاستيك لأنواع السناكس المختلفة تستخدم في الإنتاج، 1000 كرتونة فارغة، خط إنتاج.

وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان و466 كجم مستلزمات إنتاج سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرفق للحملة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لـ"طبيعة المكان الرملية وعمق الحفرة".. فشل محاولة استخراج جثة ضحية "الثراء السريع" بالعياط



أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في استخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن ارتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان انهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.

وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصوير لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.

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وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.

وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.