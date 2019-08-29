مصر | "كلنا واحد".. مدير أمن القاهرة يفتتح معرض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلنا واحد".. مدير أمن القاهرة يفتتح معرض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد معرض "كلنا واحد" الذي افتتحه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بمنطقة السيدة زينب إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

واتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها



يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"الخليج 365" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.

قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المستهلك.

قانون تنظيم الاتصالات.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ال

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قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.

قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قانون سوق رأس المال‏.‏

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

قانون التأجير التمويلي‏.‏

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

قانون التمويل العقاري‏.

قانون حماية الملكية الفكرية‏.

‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏

وتعد المحاكم هي الجهات الاساسية التابعة لوزارة العدل لتنفيذ الاحكام واصدارها وتضم مجموعة كبيرة من كبار المستشارين والقضاه.

وأطلقت وزارة العدل عبر تطبيق إلكتروني خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في كافة المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعيًا لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.

وذلك وفق توجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق

وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق «إشارة» في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصًا على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.

