مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، عددا من معارض مبادرة كلنا واحد، بأنحاء محافظة الجيزة، التي تقدم الأدوات المدرسية، والملابس والأحذية الخاصة بالمدارس، بأسعار مخفضة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

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والتقى مدير أمن الجيزة عددا من المواطنين، خلال الجولة، التي شارك بها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة «كلنا واحد» للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت، في بيان، أنه تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زي مدرسي – أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال «منافذ ثابتة- سيارات متحركة – معارض – شوادر» تصل إلى 276 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية

مدير أمن الجيزة يفتتح معارض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية