شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يسلم الدفعة الـ11 من عقود تمليك الأراضي لواضعي اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، الخميس، الدفعة الحادية عشرة من عقود التمليك لعدد من واضعي اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ25% من القيمة الإجمالية لسعر الأرض التي في حوزتهم.

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جاء ذلك في مؤتمر موسع عقده المحافظ بحضور أعضاء اللجنة المختصة بالتثمين والمعاينات والفحص وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تضمنت الدفعة الحادية عشرة تسليم عدد 44 عقدا بواقع عدد 15 عقدا للأراضي الزراعية باجمالي مساحة قدرها 20 فدانا و9 قراريط و3 أسهم بقيمة مالية اجمالية قدرها نحو 1.7 مليون جنيه تم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ25% من قيمة ثمن الأرض.

كما تم تسليم عدد 29 عقدا آخر لأراضي المباني بإجمالى مساحة قدرها 471161 مترًا مربعًا.

وخلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين، أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعي اليد الذين تم إخطارهم بإنهاء إجراءات التثمين وذلك لسرعة سداد نسبة الـ25% المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتسنى تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.