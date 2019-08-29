شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعرض خطة التعاون العلمي مع اليابان خلال فعاليات «التيكاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المبادرة المصرية اليابانية للتعليم خلال جلسة مائدة حوار الوزراء الأفارقة، بمؤتمر مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (التيكاد)، كإحدى جلسات التعليم والبحث العلمي والإبتكار.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم تم إطلاقها في مارس 2016، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي.

ولفت الوزير إلى تطور التعاون بين البلدين في مجال منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراة والإشراف المشترك والدراسات قصيرة الأجل «لمدة عام واحد» خلال عامي (2017 / 2018).

وقدم الوزير استعراضا للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) والتي تعد نموذجا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال التعليم العالي، خاصة أنه خلال المؤتمر تم الإعلان عن تخصيص ( 150 ) منحة دراسية للشباب الإفريقي للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية، ممولة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقد أشاد الوزراء الأفارقة بأهمية هذه المبادرة، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تم إنشائها في عام 2009 بناء على اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الجايكا كأول جامعة يابانية خارج الحدود، وتشكل الجامعة نموذج تعليمي متميز كجامعة بحثية في جودة التعليم والتعلم وخدمات المجتمع من خلال تطبيق معايير الأنظمة التعليمية اليابانية، وتضم تخصصات الاقتصاد، والإنسانيات، وكلية الهندسة وتضم مجالات الإلكترونيات، وعلوم الكمبيوتر، ومصادر الطاقة، والهندسة البيئية، والعلوم الأساسية والتطبيقية.

وتخرج من الجامعة عدد 223 خريجا في مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه خلال عام 2019، وقدمت 948 بحثا في مؤتمرات دولية، و621 بحثا منشورا في مجلات دولية خلال الأعوام من (2014 _ 2019)، و75 منحة دراسية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى في مراحل البكالوريوس والدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

كما أشار الوزير إلى التعاون بين مصر واليابان في مجال الصحة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصحي في مصر من خلال تدريب الأطباء والتمريض وإدارة المستشفيات على أحدث الوسائل العلمية والطبية ويشمل التدريب الأطباء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية.

كما شملت المبادرة تقديم تدريب في مجال التعليم الأساسي لمحاكاة النموذج الفعلي للتعليم الياباني بما يساهم في تطوير إستراتيجية التعليم في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات المائدة تناولت مناقشة آلية التعاون بين الدول الإفريقية وسبل الاستفادة من الامكانيات البحثية والأكاديمية والعلمية بالجامعة المصرية اليابانية.