شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يبحث مع لجنة «إيراد النهر» الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عاجلا للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، والذي ضم وكيل وزارة الري، ورؤساء مصلحة الري، وقطاع الري وهيئة الصرف والتخطيط.

وأوضحت تقارير أجهزة الوزارة أنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجارٍ المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان، والتي لا تعد مؤشرا على إيراد النهر، وأن الوارد حتى الآن من المياة أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي، وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط.

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ووجه وزير الري بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي ستتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة، ويتم من خلال المتابعات اليومية تحديث للتوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع بحيث يتم الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وكذا الحفاظ على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من إيراد النهر وعقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دوريه متقاربه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة (الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو).

وأكد «عبدالعظيم» على أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

جدير بالذكر أن كافة أجهزة الوزارة المختلفة مستمرة في المتابعة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.

اجتماع لجنة تنظيم إيراد النيل