شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين ومحافظ المنوفية يضعان حجر أساس نادي النقابة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، برئاسة الدكتور مهندس شبل ضحا، بيوم العلم ووضع حجر الأساس لنادي المهندسين بشبين الكوم، بحضور هاني ضاحي، نقيب المهندسين، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية.

وعبر نقيب المهندسين عن سعادته بمشاركته في تكريم أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن المهندسين المصريين يقومون بالدور الأكبر في المشروعات القومية، واصفا إياهم بـ«قاطرة التنمية»، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين المصرية هي أكبر تجمع هندسي في العالم كونها تضم في عضويتها ٧٠٠ ألف مهندس، الأمر الذي يلقي عبئا كبيرا على نقيب مهندسي مصر في المحافظة على حقوقهم ورفع شأن المهنة.

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ولفت ضاحي إلى أن «مصر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات على سبيل المثال وليس الحصر ما شهده مجال الكهرباء والطاقة من فائض في الكهرباء بعد العجز وتكرار الانقطاع وأيضا تنوع مصادر الطاقة والاكتشافات البترولية مما يثبت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشكل سريع مما لفت أنظار العالم إلينا»، مشددا على أن الفضل الأكبر في ذلك كله يرجع إلى سواعد المهندسين.

من جهته، أبدى الدكتور شبل ضحا سعادته بالتجمع المتميز الذي يضم المتفوقين من أوائل بكالوريوس الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه في ظل حضور نقيب مهندسي مصر ومحافظ المنوفية وقيادات المحافظة، وشكرهم على مشاركتهم بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بشبين وافتتاح تطوير مبنى النقابة، مؤكدا حرصه وحرص النقابة العامة على الوقوف خلف الدولة في ملف مخالفات البناء وأيضا تبنى ملف التعليم الهندسي والذي أسفر عن توفيق بعض المعاهد الهندسية لأوضاعها وغلق بعض المنشآت التعليمية الهندسية التي لا تطبق معايير التعليم الهندسي مما يصب في صالح مهنة الهندسة.

واستعرض «ضحا»، في كلمته، أعمال التطوير بمبنى النقابة ونادي المهندسين بمدينة السادات، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين بالمنوفية استطاعت أن تحصل على أرض بمساحة ٣٠٠ متر لإنشاء مستشفى للمهندسين، مؤكدا أنها ستكون صرح طبي في المستقبل القريب.

كما أوضح أن النقابة قامت بتسليم عدد ٥٦ وحدة سكنية لأصحابها ضمن نشاطها في مجال الإسكان، معربا عن فخره واعتزازه بمهنته والذي ساهمت من خلال المنتمين إليها في عمل إنجازات كانت في الماضي من دروب الخيال منها العاصمة الإدارية وربط مصر بشبكات طرق وأنفاق.