شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقّد «الإسماعيلية العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مستشفى الإسماعيلية العام، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الواجهات الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجهت بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذي يحقق تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الطبي بالمستشفى.

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وأضافت زايد، أن تكلفة أعمال تطوير المستشفى تقدر بـ٣٦٢ مليون جنيه، وأن الوزيرة وجهت بسرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها قبل ٣٠ سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل ١٣ غرفة عمليات بدلاً من ٦ غرف، و٣٨٢ سريراً بدلاً من ٣١٤ قبل التطوير، إضافةً إلى ٣٣ عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.

ولفتت الوزيرة، إلى أن قسم الاستقبال بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على ٤ أسرة تراياج، ١٨ سرير ملاحظة، ٨ أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى ٦ معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على ٦٤ سرير عناية مركزة، و٣٢ حضانة، و٨٥ ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.

وأشار زايد، إلى أن محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتي يتم تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ستستكمل جولتها التي ستتفقد خلالها عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، إضافةً إلى عقد اجتماعات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.