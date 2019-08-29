شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هــ. وقرر وزير الداخلية ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون؛ حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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