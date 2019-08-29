شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القاهرة» يشارك في مبادرة «كلنا واحد» لتوفير المستلزمات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المرحلة التاسعة من مبادرة «كلنا واحد» بهدف توفير المستلزمات والأدوات المدرسية وتوفير الزي بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، ومحافظات أخرى على مستوى الجمهورية، تواجدت أجهزة أمن القاهرة في مناطق عدة، منها نادي شرطة القاهرة بعابدين والسيدة زينب وأماكن أخرى بوسط القاهرة.

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث القاهرة، باشراف اللواء نبيل سليم، بتأمين الشوارع المؤدية إلى الأماكن التي تم اختيارها لعرض المستلزمات المدرسية، تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال «منافذ ثابتة- سيارات متحركة – معارض – شوادر» تصل إلى 276 منفذ «ثابت – متحرك» بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .