شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة تنفي ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، مُشددةً على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماماً دون حدوث أي ارتفاع بها، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالمياً، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وفي هذا السياق، أشارت الغرفة التجارية للقاهرة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يرجع إلى وجود وفرة كبيرة من المعروض بالأسواق، بالإضافة إلى تقديم شركات المقاولات والبناء عروضا في الأسعار للمستهلكين بهدف تنشيط حركة المبيعات، مُتوقعةً حدوث انتعاشة قوية لقطاع مواد البناء بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك.

وفي النهاية، ناشدت الغرفة التجارية للقاهرة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالغرفة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.