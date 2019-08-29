غدا.. استطلاع هلال شهر المحرم لإعلان بداية العام الهجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الجمعة، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن تعلن الدار عن مدى تحقق رؤية هلال شهر المحرم من عدمه بعد صلاة المغرب، غدا الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة 1440 هجرية، الـ30 من أغسطس لعام 2019.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية أعلن أن الأحد المقبل، الأول من سبتمبر، هو أول أيام شهر محرم لعام 1441 هجرية.
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