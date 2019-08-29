محافظة الجيزة: إصلاح الأرصفة المتهالكة ورفع كفاءة الطرق خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة ، وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصة بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، على أن يتم إنهاء الأعمال خلال شهر.

كما وجه راشد - خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس- بتجميل مداخل القرى، وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركيب أغطية للبلوعات وإزالة أية لافتات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

وأعرب عن عدم رضاه حتى الآن عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من ارتفاع معدلات الإنجاز في ملفات النظافة والإشغالات وإزالة مخالفات المباني، قائلًا: "إن الدولة تسعى لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

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وطالب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة مجهوداتهم خلال الفترة المقبلة حتى يلمس المواطن المجهود المبذول، مؤكدًا أنه سيتم تقييم الأعمال التي تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة؛ لمحاسبة المقصرين، مشددًا على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدوري على الأعمال.

وكلف المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة في قطاعات المرافق، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها، إضافة إلى حظر الحفر في أي شارع أو طريق مرصوف حديثًا؛ حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء وإحداث شكل جمالي بها، مشددًا على شن حملات لرفع الإشغالات ليلًا والتركيز على المقاهي والمحلات والمنشآت التجارية وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام، وإعاقة حركة المارة والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.