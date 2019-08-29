مسجل يستولي على نصف مليون جنيه من أموال شباب بزعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على عدد من الشباب والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم، مقيم بالتبين القاهرة، محكوم عليه هارب في قضيتي تبوير أرض بالحبس لمده 4 سنوات"، بممارسة نشاطاً احتياليا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال الشباب من راغب السفر للخارج، وأعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر فرص عمل بإحدى الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، حيث يقوم بمقابلة ضحاياه بمقر إحدى الشركات الكائنة بمنطقة "حدائق الأهرام" بالجيزة ، ثم يقوم بتزوير شهادات خبرة بأسمائهم ويتحصل منهم على جوازات سفرهم وشهاداتهم الدراسية، واهماً إياهم إنه سيقوم بتسليم تلك المستندات لمسئولي السفارات المختلفة لاستخراج تأشيرات عمل لهم، ويتمكن من الحصول على أموال منهم مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تقابله مع أحد ضحاياه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على ما يلى:-

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عدد 32شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة جميعها ممهورة ببصمات أختام شعار الدولة لجهات مختلفة وكذا شهادات منسوب صدورها لإحدى شركات التجارة والمقاولات، تفيد (على خلاف الحقيقة) كون أصحابها موظفين سابقين بالشركة خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018 جميعها تعرضت للتزوير عن طريق المحو والإضافة للبيانات، 24 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي السفر للعمل بالخارج.

كما تم ضبط مجموعه من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج "بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد، شهادات تخرج.

أمكن الاستدلال على 20 من ضحاياه حيث قرروا قيام المذكور بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15 إلى 35 ألف جنيه من الفرد الواحد بإجمالي مبلغ (خمسمائة ألف جنيه تقريباً) تحت زعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.