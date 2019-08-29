خلال 3 أسابع.. ضبط 261 قضية ابتزاز ونصب على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط 261 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين، عبر شبكة الإنترنت على مدار 3 أسابيع. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، على مدار 3 أسابيع عن تحرير 261 قضية (ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، ملكية فكرية، اختراق وسرقة حسابات، انتحال صفة، نصب على المواطنين، ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار وألعاب نارية ومواد مخدرة، تزوير محررات رسمية، غش أثناء الامتحانات وبيع سماعات" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن. وبلغ إجمالي عدد الصفحات 270 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، 262 متهما. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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