محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات متنوعة على كافة الطرق السريعة خاصة طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، طريق وادي النطرون – العلمين، طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، لضبط حركة السير على تلك الطرق.
وأسفرت جهود الحملات خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 72904 مخالفة متنوعة في مجال مراجعة تراخيص المركبات والتأكد من سريانها واستيفاء المركبات لاشتراطات الأمن والمتانة والصلاحية الفنية للمركبات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري استمرار الحملات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات المرورية بشتى صورها لا سيما مخالفات تخطي السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر.. ضبط 72 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.