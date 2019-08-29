خلال شهر.. ضبط 72 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات متنوعة على كافة الطرق السريعة خاصة طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، طريق وادي النطرون – العلمين، طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، لضبط حركة السير على تلك الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 72904 مخالفة متنوعة في مجال مراجعة تراخيص المركبات والتأكد من سريانها واستيفاء المركبات لاشتراطات الأمن والمتانة والصلاحية الفنية للمركبات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري استمرار الحملات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات المرورية بشتى صورها لا سيما مخالفات تخطي السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.