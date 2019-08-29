تفاصيل جريمة الفجر في حدائق القبة.. مدمن يقتل مسنة: "اغتصبتها بدون وعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها واغتصابها بحدائق القبة.

واعترف المتهم أمام قاضي المعارضات بارتكاب الواقعة، قائلًا: "خوفت تفضحني فقتلتها واغتصبتها بدون وعي".

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة حدائق القبة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، والعثور على سيدة تدعى "ع. م"،63 سنة وبعثرة في محتويات الشقة، ودلت التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل شقة بالطابق الأرضي، وبالمعاينة تبين أن العقار مغلق بالمفتاح، وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "س. أ"، وشهرته "نور الحلاق"، سابق ضبطه واتهامه في عدد من قضايا السرقات.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم مدمن لمخدر الهيروين والأقراص المخدرة ويتردد على المنطقة بصفة دائمة لتعاطي المخدرات في الحديقة المجاورة لشقة المجني عليها.

وقال المتهم في التحقيقات إنه يوم الحادث مكث في الحديقة المجاروة لشقة المجني عليه وتعاطى الهيروين المخدر؛ وعقب أذان الفجر تسلق المواسير الجانبية للعقار، حيث لصعد شقة المجني عليها ودخل إلى المطبخ واستل سكينا، ودخل إلى غرفة نومها.

وأضاف أنه "عندما فتح الدولاب لسرقة أي مبلغ مالي، فوجئ بالمجني عليها تحاول الإمساك به، فوجه إليها عدة طعنات ذبحية بالرقبة والبطن حتى سقطت إلى جانب السرير في حالة نزيف جراء الطعنات، وبعدها عاشرها جنسيا، وفرّ هاربا إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبطه.