أخبار مصر | تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت القوات المسلحة، احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء في تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزاً لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيداً على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق.

وبدأ الاحتفال بعزف الموسيقات العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور، وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نقل فيها اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطورالتكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات، وطالبهم بالمزيد من العمل والاجتهاد والتفوق من أجل رفعة مصرنا الغالية.

ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يبذلوه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين على مواصلة مسيرة الوطن في المستقبل.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم وإهتمام بأبنائها المتفوقين علمياً.

Advertisements

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم.