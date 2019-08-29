أخبار مصر | تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم الطلبة المتفوقين دراسيا من أسر القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقامت القوات المسلحة، احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء في تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزاً لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيداً على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق.
وبدأ الاحتفال بعزف الموسيقات العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور، وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نقل فيها اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطورالتكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات، وطالبهم بالمزيد من العمل والاجتهاد والتفوق من أجل رفعة مصرنا الغالية.
ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يبذلوه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين على مواصلة مسيرة الوطن في المستقبل.
وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم وإهتمام بأبنائها المتفوقين علمياً.
حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم.
الحكومة: لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).