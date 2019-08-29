مصر | تنفيذ 55 حكما قضائيا بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 55 حكما قضائيا بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 145 كرسى – 25 قلب شيشة – 3 برويطه – 2 حلة ونش – 11 تروللى – 2 توك توك – 4 ميزان – 116 لوح خشب – 25 سلاسل واوتاد – عربة نقل، وبلغ الإجمالي 334 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط قضية مخدرات- 3 سلاح أبيض- 2 دراجة بخارية - 2 جناية – 8 مستأنف – 45 جزئى – 20 غرامات – نوعيات خطره – 4 إشتباه، سايره – 850 مبالغ مالية – 3 مخالفات – ضبط وإحضار – سلاح ناري، وبلغ الإجمالي 103 قضية مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

باعوها بـ7 ألاف جنيه.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة سيارة من أمام مول شهير بكرداسة



كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة سيارة من أمام أحد المولات الشهيرة بنطاق مركز شرطة كرداسة.

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ورد إخطار للواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من كلا من محمود. م. م.م، 22 سنة، عزت.م. ع. ف، 22 سنة مصطفى.ع. ع 22 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسرقة السيارة ماركة تويوتا عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى دائرة المركز.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاطم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. ح، 27 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 10 قضايا ( سرقات – سلاح نارى ) أخرهم " سرقة سيارة، أحمد. م. ا. ف، 23 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما، وبإعداد مأمورية مكبرة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 ألاف لكلًا من يوسف. م. ع، 24 سنة، عامل،عبدالقوى. ع. ع. 18 سنة، عامل.

بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لكلًا من عمر. ا. ع، سنة،30 سائق المفرج عنه تحت شرط في قضية " تهريب ط، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنية للمدعو تامر. ع. ا، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها وإعترافه بشراء السيارة من المذكورين وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 38 - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلًا سيارة ملكه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (عدد 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مختلفة الأنواع - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.