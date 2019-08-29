مصر | حبس مسجل ضبط بحوزته 33 تذكرة هيروين في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل ضبط بحوزته 33 تذكرة هيروين في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة 15 مايو قرار، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على 33 تذكرة هيروين بقصد الاتجار بهما، كما طالبت بسرعة التحريات حول المتهم.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على مسجل خطر عثر بحوزته على 33 تذكرة هيروين وسلاح ناري.



ووردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام المدعو "عصام نظير"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بالعزبة القبلية، وسبق اتهامه في القضية رقم 12157 لسنة 2019، مشاجرة وضرب، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية بقيادة النقيب محمود سعداوي، ومداهمة محل سكن المتهم وحال استشعاره وجود القوات حاول الهروب وتمت مطاردته والقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري عبارة عن فرد خروطوش عيار 16 ملي، و6 طلقات من ذات العيار، و33 تذكرة هيروين.



وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمواد المخدر بقصد الاتجار.