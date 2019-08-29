مصر | "وثيقة الزواج وتجديد البطاقة".. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للزوجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وثيقة الزواج وتجديد البطاقة".. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للزوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتساءل الكثير من المواطنين في حالة السفر، ما هي الأوراق المطلوبة التي تقدم لاستخراج تصريح بإذن السفر للخارج للزوجة، وكيفية طريقة التقديم، فتقدم بوابة "الخليج 365" المستندات اللازمة للحصول على جواز السفر:

1_بطاقة الرقم القومي ومثبت بها الحالة الاجتماعية ويشترط تجديد بطاقة الرقم القومى للمتزوجات حديثًا

2_ صور: يجب أن تكون الصور ألوان وذات خلفية بيضاء ومقاس 4×6 وبتاريخ حديث

3_المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي

4_مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث: المتزوجات يجب أن تتقدم بوثيقة الزواج

وفي حالة التحديد يقدم جواز السفر السابق

"ضمان مالي ومؤهل دراسي".. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر



يتساءل الكثير من المواطنين في حالة السفر، ما هي الأوراق المطلوبة التي تقدم لاستخراج تصريح بإذن السفر للخارج، وكيفية طريقة التقديم، فتقدم بوابة "الخليج 365" المستندات اللازمة للحصول على جواز السفر:

1_بطاقة الرقم القومى: اعتبارا من سن السادسة عشر فيجب عليه تقديم بطاقة الرقم القومى التى يجب ان تكون سارية أما بالنسبة لأى فرد لديه سن أقل من السادسة عشر يكتفى بشهادة ميلاد مميكنة من أجل الحصول على جواز السفر

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2_ثلاث صور: يجب ان تكون الصور ملونة وبتاريخ حديث وذات خلفية بيضاء والمقاس يكون 4×6

3_مستند التجنيد: مستند التجنيد بالنسبة للمواطنين الذكور لإثبات أنه غير مطلوب للتجنيد ابتداء من مواليد 1941318 باستثناء الذين لم يبلغوا سن 19 عاما، ولا يكلف المواطن الذي لديه جواز سابق مثبت به أنه "غير مطلوب للتجنيد" بتقديم الموقف من التجنيد، ويؤخذ من الجواز السابق

4_المؤهل الدراسى: إذا كان طالب بالكلية يجب عليه أن يأتى بإفادة انه مقيد فى هذه الكلية بتاريخ حديث وإذا كان خريج لا يجب ان تكون بتاريخ حديث ويجب أن تكون مثبتة فى بطاقة الرقم القومى وان لم تكن مثبتة يمكن اثبات هذا عن طريق دمغة إضافية للمؤهل

5_شهادة قيد دراسي: شهادة القيد دراسى لطلاب الكلية معتمدة

6_مستند اثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث: المتزوجات يجب ان تتقدم بوثيقة الزواج ويتم إثبات هذا فى جواز السفر بدمغة اضافية حتى ان كان مكتوب فى البطاقة أنها غير متزوجة ولا حاجة لهذا المستند إذا كانت هذه المعلومات مثبتة فى بطاقة الرقم القومى

7_ضمان مالى: هذا الضمان لا يكون فى جميع الحالات ولكن فقط إذا كان الشخص ليس لديه مؤهل دراسى ولا يوجد لديه وظيفة مثبتة بالرقم القومى وليس لديه سجل تجارى وليس لديه جواز سفر سابق ولديه سفريات اقل من 5 سفريات يجب على هذا الشخص دفع تأمين قيمته المالية 480 جنيه

وفي حالة الإعفاء النهائي من التجنيد يُكتب له في جواز السفر غير مطلوب للتجنيد وإذا كان طالب يجب عليه أن يأتى بـ مستند يُسمى 6 جند لإثبات أنه في الكلية.