شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ بورسعيد للمُعلمة «سها يوسف» في المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، المعلمة «سها على يوسف»، التي كانت تراقب امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بالإسماعيلية، ونشبت بينها وبين طالبة مشكلة تدخلت فيها الشرطة، أثناء تلقيها العلاج بمستشفى السليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية.

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ووجه المحافظ خلال زيارته للمستشفى، بتوفير كل الخدمات الصحية للمعلمة على أعلى مستوى، مؤكدًا على متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها.

وقرر المحافظ تحمل المحافظة كافة تكاليف العلاج في ضوء توجه الدولة نحو رعاية أبنائها، مطالبًا جميع فئات المجتمع بعدم الالتفات إلى الشائعات إلى يبثها أعداء الوطن بالداخل والخارج، والتي تهدف إلى زعزعة صفوف المجتمع والنيل من وحدته.

وشدد المحافظ على أن «رجال الشرطة يقومون بدور وطني كبير ويبذلون الكثير من الجهد لحماية أمن وأمان مصر وشعبها والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وفي نفس الوقت مصر دولة قوية ودولة قانون والقانون يطبق على الجميع بلا أي استثناء».