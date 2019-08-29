شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي برأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال «زكي»، في برقيته: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية، وندعو الله أن يعيدها على الشعب المصري العظيم بالسلام والتقدم والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.