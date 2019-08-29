شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الانتهاء من 70%؜ من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، وذلك استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة.

وأشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل «الكرشيف» المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم وباقي البيوت الكاملة المعالم.

وأوضح أنه وفقا لمشروع الترميم سيتم ترميم ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي- والذي افتتحه وزير الآثار العام الماضي- وتحويلهم إلى مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.