شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة القاهرة» تنظم أولى برامجها التدريبية لمزاولة التصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع القادم في تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير في خطوة لدعم الصادرات المصرية والتعريف بمتطلباتها من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وأصحاب الخبرات في هذا الشأن.

يأتى ذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على قيام الإتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ دورات تدريبية للمصدرين بالغرف التجارية، ومنح شهادة التصدير وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 على أن يتم الإلتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن ويتم إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بنفس النظام المتبع في دورات المستوردين.

Advertisements

وقال المهندس إبراهيم العربى إن الإتجاه إلى تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يستهدف دعم الصادرات ورفع كفاءة المصدرين، وتوعيتهم بسبل التصدير الصحيحة، والإتفاقيات الدولية ونظم الدفع والتمويل في التجارة الدولية، وإعداد العروض وطرق وآليات الدفع وتمويل التجارة والإعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتعرف على أهم سبل الأمان النقدى في التعامل التجارى الدولى والأشكال الأخرى للدفع وحالات عملية وتطبيقية.

وأكد «العربى» أن برنامج مزاولة التصدير يتضمن التعريف بمهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لإتفاقية فيينا وعقود التجارة الدولية وعقود البيوع التجارية والمصطلحات التجارية وعقود الوكالة وعقود التصدير، وإعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادى لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بالتصدير وتأهيل المصدرين سواء الموجودين حاليًا أو الذين يرغبون في دخول سوق التصدير.

وأوضح أن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ستبدأ في تنفيذ برنامج مزاولة التصدير في إطار مجهودات الإتحاد نحو تعظيم دور الغرف التجارية في خدمة منتسبيها، والإرتقاء بمستوى الأداء المهنى للتجار وزيادة الإرتباط بين الغرف ومنتسبيها، بجانب تعظيم موارد الغرف التجارية بما يمكنها من زيادة دورها في دعم وخدمة الأقتصاد الوطنى.