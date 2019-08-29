شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: حكم الاستئناف بشطب «أصحاب السلاسل» نهائي.. وقرار الصحة صحيح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، (الموضوعة تحت الحراسة القضائية)، إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة هي المسؤولة عن إعطاء تراخيص مزاولة المهنة للصيادلة، حتى يتمكن من فتح صيدلية ومزاولة المهنة، فهي المنوط بها شطبه أو إلغاء تصريحه، أما الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، مهمتها التعامل مع الكيانات الصيدلية.

وأضاف عبدالحميد أن قرار الشطب يتعلق بالصيدلي، وليس المنشأة ما يؤكد أن قرار إدارة العلاج الحر صحيح وقانوني 100%، بالإضافة إلى أن الدكتور أحمد العزبي، تم شطبه من سجلات النقابة منذ 2012، وأيدت محكمة الاستئناف قرار لجنة التأديب.

وأوضح الدكتور وائل على، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، والمرشح السابق على منصب نقيب الصيادلة، أن ظاهرة السلاسل ممنوعة في معظم دول العالم، وفي أوروبا، عدا إنجلترا، التي تتبع نظام الولايات المتحدة الذي يسمح بالسلاسل، وذلك لأنها تعاني من اتساع المساحة وقلة عدد الصيادلة.

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وتابع: «السلاسل ظاهرة سرطانية، وكل من يدعي أنها تحقق مصلحة اقتصادية إما غير مستوعب للقضية، أو صاحب مصلحة، فإذا بحثنا عن الدول التي تصرح بالسلاسل سنجد أن أعداد الصيادلة فيها محدود فمثلا السعودية على اتساع مساحتها بها 40 ألف صيدلي، والإمارات بها 11 ألفا، بينما هناك 250 ألف صيدلي في مصر، فالظروف مختلفة وينبغي التعامل بمقتضاها».

وواصل على: «السلاسل لا تفيد الاقتصاد كما يدعي البعض، فهي مؤسسات غير إنتاجية، بل على العكس يستفيد أصحابها بقروض من البنوك، وهناك عدد منهم حوله شبهة غسيل أموال، وكل ذلك يضر بالاقتصاد».

وأكد ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن «العزبي ورشدي» لم يعد أي منهما صيدليا بعد قرار النقابة العامة للصيادلة شطب أسمائهما من كشوف النقابة، وبالتالي هما ليسا صيادلة ولا يحق لهما فتح صيدليات، وأنهما بدون كارنيه نقابة منذ وقت طويل، فالقانون يلزمهما بأن يحصلا على موافقة النقابة، وأن يكون لديهما الترخيص، قبل فتح صيدلية.

وقال محمد فكري، المحامي والحارس القضائي للصيادلة، إن الحكم الصادر بخصوص الشطب هو حكم نهائي صحيح، حيث تم التحقيق مع صاحبي السلسلة في نقاباتهما الفرعية، ثم تحويلهما للجنة التأديب في النقابة العامة، والتي اتخذت قرارا بشطبهما، ليتم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف العالي، والتي قررت صحة قرار اللجنة وحكمت بشطبهما، لتنفذه الجهة المنوط بها القرار من وزارة الصحة.

وأضاف فكري: «الحكم الصادر هو حكم نهائي ولكنه ليس باتا، فإذا ما طعنا على الحكم الصادر بحقهما أمام محكمة النقض، فسيظل القرار مطبقا، إلا إذا رأت النقض في شق الدعوى المستعجل إلغاء القرار، فإذا حكمت بصحته يصير الحكم نهائيا باتا».