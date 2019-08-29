شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة لنقل الحجاج إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3100 حاج، ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.
وذكرت الشركة- في بيان اليوم الخميس- أن 7 رحلات تقلع من مطار جدة منها رحلتان لنقل حجاج مالي، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية وتضامن كفرالشيخ، بخلاف رحلات العمل.
وأشارت إلى أنه من المقرر تسيير 17 رحلة على مدى اليوم لعودة 3300 حاج.
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