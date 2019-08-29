شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 24 دورة تدريبية على الحرف والمهن المختلفة بـ33 ورشة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً من أحمد القللى، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بالخطة التدريبية للعام التدريبي 2019/ 2020، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم تنفيذ 24 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمراكز المحافظة في كل من السنبلاوين، واجا، وميت غمر، والمنزلة.

وأوضح وكيل الوزارة بالدقهلية، أن التدريب يتم من خلال 33 ورشة تدريب بالمراكز المشار إليها، مشيرا إلى أن الدورات تتم على مهن وحرف التبريد، والتكيف، وصيانه الكمبيوتر، وتفصيل الملابس، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة الدش والمحمول والتركيبات الكهربائية والأعمال الصحية، فضلا عن دورات تدريبية على حرف ومهن محددة من خلال وحده التدريب الحديثة المتنقلة.

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وقال الوزير سعفان إنه في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، يجري حاليا التركيز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري، فضلا عن تأهيل المدربين ليكونوا قادرين على تدريب الشباب لتعلم الحرف المختلفة للتدريب من أجل التشغيل، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأكد أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات بجانب جهاز تنمية المشروعات والمحافظات من خلال برنامج «مشروعك»، و«لا تدخر أي جهة في توفير وتذليل كافة الصعاب كى نسهم جميعًا في تقليل نسب البطالة».