شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلًا مدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض «أهلا مدارس» أول شهر سبتمبر المقبل وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وتستعرض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن المعرض: - سيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور في 2 سبتمبر تمام الساعة الخامسة عصرًا. - يستمر لمدة أسبوع كامل. - سيقام المعرض بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر. Advertisements - يضم المعرض كبرى الشركات الشهيرة والسلاسل التجارية والمستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والملابس الرياضية والعصائر والألبان. - يصل عدد الشركات لنحو 200 عارض تعرض منتجاتها بأعلى جودة وأسعار تنافسية لن تقل عن 30%. - المعرض مقام على مساحة 3600 متر مربع. - سيتم تخصيص قاعتين من صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. - الدخول سيكون متاحا للجمهور مجانا. - المعرض يأتي بمشاركة اتحاد الغرف التجارية المنتشرة بشتى محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التموين.

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