شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق منحة بقيمة 4 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية والممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي بمبلغ ٤ ملايين و١٢ ألف يورو والموقع في ٢١ فبراير ٢٠١٩. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم:

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