شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٤١ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اذربيجان بشأن الغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٠. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.