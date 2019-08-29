شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق علي اتفاق مع «الاستثمار الأوروبي» لتوسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة اولي والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٨.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم: