شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق علي اتفاق مع «الاستثمار الأوروبي» لتوسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة اولي والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٨.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم:
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوافق علي اتفاق مع «الاستثمار الأوروبي» لتوسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.