شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المعاشات: سأتسلم الصيغة التنفيذية لحكم «الخمس علاوات» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات: «فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول حكم ضم 80% من العلاوات الاجتماعية الخمس الأخيرة إلى المعاشات نصت بوضوح على تسليم الصيغة التنفيذية للحكم لي، بصفتي رئيس اتحاد المعاشات، وبناء عليه سوف أتوجه، الأحد المقبل، لتسلم الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه»، مضيفًا: «القانون وضع عقوبات لكل مَن يخالف أحكام القضاء».

وأكد «فرغلي»: «كل تصريحات مسؤولي وزارة التضامن، الأربعاء، حول فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع قد جانبها الصواب لأن هذه التصريحات تحدثت عن الأجر المتغير، بينما الحكم والفتوى لم يذكرا أو يتحدثا عن الأجر المتغير»، موضحًا: «فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، التي صدرت الأربعاء، نصت بوضوح على إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يُراعَي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتِ أي ذكر فيه للأجر المتغير، بعكس ما جاء في تصريحات مسؤولي وزارة التضامن».