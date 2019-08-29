شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعدي عليه لـ15 عامًا.. إعادة الحركة المرورية بشارع الحبشي وكوبري القنطرة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح كل من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء محمود خليل، مدير الأمن، في إعادة الحركة المرورية بشارع الحبشي وأسفل كوبري محمد بدوي، حتى كوبري الري والشهير بكوبري القنطرة، حيث أزالا تعديات البائعين الجائلين وأصحاب الأكشاك التي أقيمت على مدار 15 عاما، مما تسبب في تحويلهما إلى سوق تجاري ووقف حركه المشاة والمرور.

أشرف المحافظ ومدير الأمن على مدار يومين، على حملة الإزالات التي قامت بها الوحدة المحلية لمدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لإخلاء المنطقة من الباعة الجائلين وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بعد توقف أكثر من 15 عاما، حيث تم القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المنطقة، مع توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين.

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وجه المحافظ بالاستمرار في نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التي تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضاري اللائق بالمدينة، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

أوضح محمد سيد، رئيس المدينة، أنه تم فتح طريق القنطرة المجاور لسوق الحبشي بحي جنوب المدينة، بالإضافة إلى تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة التي تقع بين ترعة الإبراهيمية ومبنى الري لنقل حوالي 40 بائع إليها، تحقيقاً للسيولة المرورية وتقليل الازدحام وحفاظاً على الشكل الحضاري للمدينة، لافتا أنه جاري تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشي، بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدينة.

فيما أشاد المواطنين بحملة الإزالات والجهود المبذولة لإعادة حركه المشاة والحركة المرورية بالشارع والمنطقة، وطالبوا بحملات مستمرة لمنع تكرار التعديات.