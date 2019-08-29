شرطة المسطحات تضبط 86 قضية متنوعة بالإسكندرية والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية على مكامير الفحم، ومصانع الأسمدة، وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 86 قضية متنوعة جاء أبرزها على النحو التالي: في مجال الثروة الزراعية تم القيام بحملة تفتيشية بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب وبداخله 79,577 طن مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة.

وضُبط في مجال حماية البيئة 25 قضية تلوث هوائي من عوادم السيارات بنطاق أمن الجيزة، وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 53 قضية متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.