2 سبتمبر.. الحكم في دعوى العتال لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.