خلال حملة أمنية.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بكفر الشيخ حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركزي شرطة "سيدي سالم، كفر الشيخ".

وأسفرت الجهود عن ضبط مسجل شقي خطر "سبق اتهامه في 15 قضية "شروع في قتل، سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "مخدرات" وعثر بحوزته" على "بندقية آلية، طبنجة، 9 طلقات من ذات العيار، 63 تذكرة لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط محكوم عليه هارب "سبق اتهامه في 6 قضايا "آخرها قضية "سلاح ناري" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام جنايات، وعُثر بحوزته على "فرد خرطوش، 100 جرام لمخدر الهيروين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة للتحقيق.